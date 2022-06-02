Украинская таможня за три месяца изъяла более 1000 автомобилей нарушителей

Украинская таможня с начала полномасштабного вторжения роSSийских оккупационных войск за различные нарушения изъяла более 1000 автомобилей, которые хотели ввезти в нашу страну. 1140 автомобилей из них уже передали на нужды Вооруженных сил Украины.

Украинская таможня за три месяца изъяла более 1000 автомобилей нарушителей

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

В сообщении таможенников говорится, что общая стоимость переданных украинским защитникам автомобилей составляет около 155 млн гривен.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения роSSийских оккупационных войск в Украину украинские таможенники передали на нужды Вооруженных сил Украины более 100 000 единиц запчастей для автомобилей, которые пытались незаконно ввезти в нашу страну. Их общая стоимость составляет около 5,8 млн гривен.

Украинская таможня за три месяца изъяла более 1000 автомобилей нарушителей

Напомним, в начале апреля в Украине в связи с военным положением ввели бесплатную растаможку автомобилей на иностранной регистрации. Уже более 100 000 автомобилей растаможили бесплатно. Каждый день в нашей стране бесплатно растамаживают от 4000 до 5000 евроблях.

Между тем, в Украине хотят отменить бесплатную растаможку автомобилей на иностранной регистрации. Эту инициативу поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль.


Максимов Віталій, Тудей

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