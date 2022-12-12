Який автомобіль можна привезти з Європи за 1000 євро і скільки він обійдеться в Україні – погляд експертів

Експерти профільного видання "Автоцентр" проаналізували, які машини можна сьогодні привезти з Європи, а саме з Латвії, за мінімальний бюджет – 1000 євро. І порахували, скільки коштуватиме таке авто після сплати податків в Україні.

Renault Scenic за 990 євро

Більш ніж за 40 000 гривень у Європі можна придбати і мінівен Renault Scenic. Модель першого покоління, але вже рейстайлова. Під капотом 1,9-літровий турбодизель 1.9 dci. Машина кінця 2006 року з пробігом 370 000 км, інформує ZN.ua .

Якщо розмитнити такий Renault Scenic та поставити на облік в Україні, його вартість вже підскочить до 3900 євро. Отже, є сенс везти його з тербодизелем 1,5 dci. У такому разі розмитнення ляже 3346 євро.

VW Golf IV за 950 євро

За 950 євро можна придбати Volkswagen Golf 2000 року. Пробіг - 273 000 км. П'ятидверний хетчбек з 2,0-літровим бензиновим двигуном (115 к.с.) і механічною КП. Разом з авто йде також комплект літніх шин та дисків.

Розмитнення та перша реєстрація, обійдеться в Україні 3 120 євро. Така ж машина з двигуном 1,6л обійдеться у розмитненні дешевше – 2760 євро. В Україні таке авто коштує від 3000 до 5000 євро.

Skoda Octavia A5 за 1000 євро

За 1000 євро можна купити популярну в українців Skoda Octavia A5 2005 року. Пробіг - 350 000 км. Машина з 1,9-літровим турбодизелем та механічною коробкою передач.

З урахуванням розмитнення Octavia A5 2005 з турбодизелем 1.9 TDI обійдеться близько 3900 євро. Набагато вигідніше пошукати таку саму, але з бензиновим двигуном 1.6 MPI. Вона разом із розмитненням обійдеться всього в 2760 євро. У Києві за оголошеннями знайти такі машини дешевше за 4500 євро – практично не реально.

Нагадаємо, в Україні повернули техогляд. З 2023 року його будуть проходити всі без виключення автомобілі.

Повернення техогляду, який скасували в 2011 році, передбачала Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Які автомобілі можуть не пройти техогляд?

Зокрема, це автомобілі, які потрапляли у серйозні дорожньо-транспортні пригоди, тобто машини, які мали значні пошкодження. Наявність таких пошкоджень будуть виявляти та аналізувати експерти. Також виникнуть проблеми з техоглядом у власників, чиї авто не відповідають діючим екологічним стандартам «Евро-4», а також машини, вік яких перевищує 15 років.

Заборона на проходження технічного огляду також стосуватиметься й автомобілів, у конструкцію яких були внесені значні зміни.