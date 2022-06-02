В Украине увеличились продажи новых автомобилей

По данным Укравтопрома, в Украине в мае 2022 года продали 2 500 новых автомобилей. Это в 2 раза больше, чем в апреле текущего года, но на 70% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года.

В Украине увеличились продажи новых автомобилей

Больше всего автомобилей в нашей стране в мае текущего года продали компании Toyota, Renault и Skoda. При этом их продажи снизились по сравнению с прошлым годом на 60-70%.

Чаще всего украинцы в мае покупали японский кроссовер Toyota RAV-4. Было продано 136 единиц этого авто. Напомним, речь в данном случае идет про новые машины.

Всего с января по май 2022 года в Украине зарегистрировали 14 900 новых автомобилей. Это в 2,7 раза меньше, чем за первые пять месяцев 2021 года. Конечно, на такой результат повлияло полномасштабное вторжение роSSийских оккупационных войск.

В Украине увеличились продажи новых автомобилей

Между тем, в Украине в мае значительно увеличилось количество ввозимых автомобилей на иностранной регистрации. Это связано с тем, что Кабмин ввел бесплатную растаможку на иностранной регистрации.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине хотят отменить бесплатную растаможку автомобилей на иностранной регистрации.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинцам показали новые цены на бензин, дизтопливо и газУкраинцам показали новые цены на бензин, дизтопливо и газ
Цена на бензин: украинцам рассказали, что будет при стоимости 70 гривенЦена на бензин: украинцам рассказали, что будет при стоимости 70 гривен
Цена бензина и дизельного топлива в Европе и УкраинеЦена бензина и дизельного топлива в Европе и Украине
Рынок бензина нащупывает баланс: в каких сетях АЗС 26 мая самое дорогое и дешевое топливоРынок бензина нащупывает баланс: в каких сетях АЗС 26 мая самое дорогое и дешевое топливо
Украли 34 мотоцикла и 5 авто с начала войны: в Киеве ликвидировали вооруженную бандуУкрали 34 мотоцикла и 5 авто с начала войны: в Киеве ликвидировали вооруженную банду
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине в июне введут растаможку евроблях через приложение “Дия“В Украине в июне введут растаможку евроблях через приложение “Дия“
Получить водительские права стало сложнее: в автошколах Украины появились 250 новых вопросовПолучить водительские права стало сложнее: в автошколах Украины появились 250 новых вопросов
В Украине увеличится стоимость автозапчастейВ Украине увеличится стоимость автозапчастей
В Украине с 1 июля увеличат страховые выплаты автомобилистам по "автогражданке" и "европротоколу"В Украине с 1 июля увеличат страховые выплаты автомобилистам по "автогражданке" и "европротоколу"
В Украине хотят снизить налоги на электромобилиВ Украине хотят снизить налоги на электромобили
В Украине взлетели цены на автогаз: сколько стоил и стоит сейчасВ Украине взлетели цены на автогаз: сколько стоил и стоит сейчас
Шмыгаль предложил отменить бесплатную растаможку автомобилейШмыгаль предложил отменить бесплатную растаможку автомобилей
АЗС в Украине снова обновили цены на бензин, дизтопливо и газАЗС в Украине снова обновили цены на бензин, дизтопливо и газ
В Украине вырастет стоимость проезда в общественном транспортеВ Украине вырастет стоимость проезда в общественном транспорте
Таможня добро не дает: сотни автомобилей “застряли“ в портах ОдессыТаможня добро не дает: сотни автомобилей “застряли“ в портах Одессы
Последние новости
Подгружаем последние новости