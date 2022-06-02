В Украине увеличились продажи новых автомобилей

По данным Укравтопрома, в Украине в мае 2022 года продали 2 500 новых автомобилей. Это в 2 раза больше, чем в апреле текущего года, но на 70% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года.

Больше всего автомобилей в нашей стране в мае текущего года продали компании Toyota, Renault и Skoda. При этом их продажи снизились по сравнению с прошлым годом на 60-70%.

Чаще всего украинцы в мае покупали японский кроссовер Toyota RAV-4. Было продано 136 единиц этого авто. Напомним, речь в данном случае идет про новые машины.

Всего с января по май 2022 года в Украине зарегистрировали 14 900 новых автомобилей. Это в 2,7 раза меньше, чем за первые пять месяцев 2021 года. Конечно, на такой результат повлияло полномасштабное вторжение роSSийских оккупационных войск.

Между тем, в Украине в мае значительно увеличилось количество ввозимых автомобилей на иностранной регистрации. Это связано с тем, что Кабмин ввел бесплатную растаможку на иностранной регистрации.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине хотят отменить бесплатную растаможку автомобилей на иностранной регистрации.