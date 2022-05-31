Amarok "засветил" новые фары: Volkswagen показал откровенный тизер пикапа

Volkswagen выпустил новый, более обширный тизер, который показал пикап премиум-класса Amarok во всей красе, особое внимание уделив матричным светодиодным фарам с технологией IQ.Light.

Об этом сообщает Сarscoops.

По стандарту внедорожник будет выпускаться со светодиодными фарами, а более дорогие комплектации получат технологии IQ.Light с динамической регулировкой дальнего света Dynamic Light Assist, которые освещают путь ярче и дальше. В комплекцию включена и функция автоматического затемнения фар при встречном движении, а также адаптации при уличном освещении, светофорах, поворотных огнях и к ДХО.

Производители уверяют, что Amarok с длиной корпуса 5350 мм будет иметь сидения с электрической регулировкой по 10 параметрам, цифровую приборную панель, эксклюзивную аудиосистему и кожаные поверхности с декоративной отделкой. Эксперты считают, что большинство этих функций механически связаны с Ford Ranger.

При этом линейка двигателей будет включать один бензиновый и до четырех дизельных вариантов объемом от 2,0 до 3,0 литров и четырьмя или шестью цилиндрами с компоновками RWD, AWD по требованию или же AWD постоянным.

Как объявил Volkswagen, модельный ряд будет включать Amarok начального уровня, Life и Style среднего класса и две флагманские комплектации: PanAmericana для бездорожья и Aventura для ровной дороги.

Amarok будет возможен как с 4-дверном кузове с двойной кабиной, так и 2-дверном кузове с одинарной кабиной.

Фото: carscoops.com

Фото: carscoops.com

Фото: carscoops.com

Фото: carscoops.com

Фото: carscoops.com

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