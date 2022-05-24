Автовласникам в Україні доведеться замінити номерні знаки

Народні депутати України ухвалили закон про заборону символів V та Z, які використовують окупанти у своїй пропаганді та позначають власну воєнну техніку. Головний сервісний центр МВС надає можливість кожному власникові електрокару з номерним знаком з літерою Z замінити його на іншу літеросполуку, інформує 2+2.

«Два роки тому сервісні центри МВС почали видавати «зелені» номерні знаки для електрокарів. Правова регламентація — Наказ МВС України №166 від 2 березня 2021 року. Зазначений відомчий акт визначає серії номерних знаків для електромобілів, електромобілів-таксі, електробусів та інших типів електричного транспорту – з літеросполуками латинської абетки, що починаються з літер Z та Y. Спочатку сервісні центри МВС видавали номерні знаки з літерою Z, що означає Zero Emisson – нульові викиди. Найближчим часом усі сервісні центри МВС будуть забезпечені номерними знаками із літеросполукою «YА». Тому на дорогах нашої країни будуть пересуватися електрокари різних серій», — зазначається у повідомленні.

Наразі, країною пересуваються майже 16 000 електрокарів з серією Z. Але за бажанням власника, можна замінити номерний знак на іншу комбінацію без використання суфіксів Z та V. Для цього необхідно звернутися з транспортним засобом до сервісного центру МВС. З собою мати:

  • паспорт;
  • ІПН;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • квитанцію про оплату послуги.

Зверніть увагу, що такі номерні знаки підлягають закріпленню лише за транспортними засобами, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння.

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