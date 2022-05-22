20 грн за пакетик "дизеля": яркие фотожабы на дефицит топлива в Украине

История с нехваткой бензина, огромных очередях на заправках и, чуть ли не ежедневного, роста цены на горючее в Украине продолжается. Чтобы как-то разрядить обстановку, украинские юмористы создают смешные картинки на эту тему и делятся ими с пользователями сетей.

"Апостроф" сделал подборку фотожаб на дефицит топлива в стране, информирует Апостроф.

Так, некоторые картинки демонстрируют приоритеты автомобилистов на сегодня - они готовы отказаться от свидания с привлекательной девушкой и даже голыми мчаться на заправку, едва услышав, что появился бензин. А новость о решенных проблемах с топливом от любимой может стать отличным поводом для предложения руки и сердца.

Еще один мем акцентирует внимание на популярном атрибуте 2021 года - маске, который тогда украинцы надевали, закрывая нос и рот. А теперь ею можно было быть закрыть глаза, чтобы не видеть постоянно растущих цен на топливо.

В целом, шуток о ценах довольно много: украинцы смеются над странной арифметикой, качеством дорог, по которым некому будет кому ездить и тем, что за бензин придется отдавать пачки денег. А также, над главным желанием - спокойно заправится, как в былые времена.

Не обошли тему электротранспорта и мужественных мужчин, которым придется пересесть на велосипед.

Также, юмористы поделились фотожабами про пакетик "дизеля" без очередей, фото норвежской семьи, члены которой выглядят так, как будто увидели цены на бензин в Украине и мемом о знакомых на заправке.


Мария Швец, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кадры трагического ДТП на Днепропетровщине: пьяный водитель сбил девушекКадры трагического ДТП на Днепропетровщине: пьяный водитель сбил девушек
Плата за проезд: в Европе стали требовать деньги с украинских беженцевПлата за проезд: в Европе стали требовать деньги с украинских беженцев
125 грн за литр бензина: как спекулянты наживаются на автомобилистах в Украине125 грн за литр бензина: как спекулянты наживаются на автомобилистах в Украине
Стоимость проезда в Киеве - прогнозы по повышению тарифовСтоимость проезда в Киеве - прогнозы по повышению тарифов
Плата за проезд в общественном транспорте Киева восстановленаПлата за проезд в общественном транспорте Киева восстановлена
Блок рекламы


Похожие новости
Топливо в Украине продолжает дорожать - автогаз обновил рекордТопливо в Украине продолжает дорожать - автогаз обновил рекорд
Цены на топливо в Украине рекордно выросли после отмены госрегулированияЦены на топливо в Украине рекордно выросли после отмены госрегулирования
Бесплатная растаможка автомобилей в Украине - три главных мифаБесплатная растаможка автомобилей в Украине - три главных мифа
После отмены госрегулирования в Украине подорожал бензинПосле отмены госрегулирования в Украине подорожал бензин
Бензин поднялся в цене на 13 гривен: как повлияла на рынок топлива отмена госрегулированияБензин поднялся в цене на 13 гривен: как повлияла на рынок топлива отмена госрегулирования
Решение проблемы дефицита топлива - в Украину прибыл электрокар за 220 000 грн
Из-за войны с Россией объемы перевозок в Украине упали втрое - КубраковИз-за войны с Россией объемы перевозок в Украине упали втрое - Кубраков
Не по морю, то по железной дороге: немецкая Deutsche Bahn помогает Украине экспортировать зерноНе по морю, то по железной дороге: немецкая Deutsche Bahn помогает Украине экспортировать зерно
В Украине будут производить топливо низкого качества - кому и зачем это нужно
В Украине будут конфисковать автомобили чиновниковВ Украине будут конфисковать автомобили чиновников
Последние новости
Подгружаем последние новости