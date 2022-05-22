20 грн за пакетик "дизеля": яркие фотожабы на дефицит топлива в Украине

История с нехваткой бензина, огромных очередях на заправках и, чуть ли не ежедневного, роста цены на горючее в Украине продолжается. Чтобы как-то разрядить обстановку, украинские юмористы создают смешные картинки на эту тему и делятся ими с пользователями сетей.

"Апостроф" сделал подборку фотожаб на дефицит топлива в стране, информирует Апостроф .

Так, некоторые картинки демонстрируют приоритеты автомобилистов на сегодня - они готовы отказаться от свидания с привлекательной девушкой и даже голыми мчаться на заправку, едва услышав, что появился бензин. А новость о решенных проблемах с топливом от любимой может стать отличным поводом для предложения руки и сердца.

Еще один мем акцентирует внимание на популярном атрибуте 2021 года - маске, который тогда украинцы надевали, закрывая нос и рот. А теперь ею можно было быть закрыть глаза, чтобы не видеть постоянно растущих цен на топливо.

В целом, шуток о ценах довольно много: украинцы смеются над странной арифметикой, качеством дорог, по которым некому будет кому ездить и тем, что за бензин придется отдавать пачки денег. А также, над главным желанием - спокойно заправится, как в былые времена.

Не обошли тему электротранспорта и мужественных мужчин, которым придется пересесть на велосипед.

Также, юмористы поделились фотожабами про пакетик "дизеля" без очередей, фото норвежской семьи, члены которой выглядят так, как будто увидели цены на бензин в Украине и мемом о знакомых на заправке.