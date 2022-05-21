Эксперт сказал, по какой цене горючее заходит в Украину: посредники имеют сумасшедшую маржу

В горючем, которое продается сегодня на украинских заправках, практически половина цены – это спекулятивная составляющая. Об этом рассказал директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн в интервью "Сегодня" .

"Это чисто украинская история, которая просто удивляет. В тех 80 гривнах - 40 гривен это просто прибыль разного рода спекулянтов. Оптовых, розничных. То есть это ничем не обоснованная цена", - заявляет эксперт.

"Вопросов к спекулянтам ни у кого нет. Говорят: "Круто, зато бензин-то есть"", - добавил он.

По словам Куюна, горючее в Украину заходит по цене до 40 гривен.

"Мы же видим таможенную стоимость этих нефтепродуктов. Мы видим, по чем оно заходит. Оно в мае заходит по 38 гривен на границе. Ну откуда у него цена 60-80? Добавляем 6-7 гривен маржи, которые дает государство, получаем 44-45 гривен. Но ведь не 60. Это просто заработок спекулянтов. Нет никакого обоснования. Это просто грабеж людей", - подчеркнул он.

Аналогичная ситуация, по его словам, происходит с автогазом, дефицита которого, в отличие от бензина и дизтоплива, нет, но цену которого искусственно дотягивают до цены бензина.

"Фактически его цена она сравнялась с ценой бензина. Как раньше шло ценообразование на газ. Оно шло от себестоимости: закупил газ, прибавил гривны 2-3 маржи и торгуешь. А сейчас – цена не от себестоимости стартует, а от стоимости бензина на стелле. Тем более что есть такой спрос, такой дефицит. Но с ним поставки достаточно неплохие, растут поставки, потому что в отличие от бензина-дизеля газ и раньше поставлялся из Европы, у наших компаний были контакты с европейскими поставщиками. А во-вторых, парк газовозов оказался более готовым к этой ситуации, более адаптирован под европейские нормы. Все эти нюансы, которые сейчас проходят бензинщики, они их прошли уже давно", - подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее Сергей Куюн выразил опасение, что налаживание поставок горючего из ЕС может оказаться еще не концом проблемы. При оптимистическом сценарии топливо на украинских АЗС начнет появляться до конца мая, а окончательно дефицит исчезнет в течение двух месяцев. Но должны быть решены вопросы европейской логистики, которые являются главным барьером на пути горючего в Украину.

На этой неделе сети автозаправочных станций начали заключать первые соглашения по поставке топлива, цена которого больше не ограничивается государственным регулированием.