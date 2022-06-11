McLaren "на бляхах": в Украину без растаможки ввезли роскошный суперкар

Пока в Украине действует нулевое растаможивание автомобилей, привезенных из Европы, этим активно пользуются украинцы, однако помимо привычных бюджетных моделей, недавно через пограничный пункт пропуска в Ягодине ввезли McLaren 570S стоимостью в 100 тысяч долларов.

Об этом сообщили в MMR.

Элитный автомобиль на немецких номерах был замечен вблизи пограничного пункта пропуска в Ягодине. McLaren 570S купили возле Франкфурта в Германии, и стоимость этого подержанного авто составляет не менее 100 тысяч долларов, однако растаможили его бесплатно.

Роскошный McLaren 570S имеет кузов купе и родстер (Spider) с двигателем V8 3.8 л M838T мощностью 570 л.с. (419 кВт). Его крутящий момент – 600 Нм при 5000-60500 об/мин, а максимальная скорость 328 км/ч. Разгон от 0-100 км/ч: 3,2 секунды, до 200 км/ч: 9,5 секунд (купе) или 9,6 секунды (Spider). Эту модель McLaren впервые продемонстрировали в Нью-Йоркском международном автосалоне в 2015 году.