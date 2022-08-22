Bugatti відмовляється від бензинових двигунів: як виглядає прощальний суперкар

Французька автомобілебудівна компанія Bugatti представила останній суперкар на бензиновому двигуні - йдеться про Bugatti W16 Mistral.

Про це повідомляє сайт французької марки.

Суперкар випустять обмеженою серією з 99 авто, а його ціна становитиме 5 мільйонів доларів. Зазначається, що наступний суперкар вже буде гібридним авто, але він з'явиться лише у 2027 році.

Цей автомобіль побудований на базі купе Bugatti Chiron, але відрізняється від нього за дизайном. У нього велика решітка радіатора у вигляді підкови, лобове скло, що бволакує, діодні фари і ліхтарі.

Також машина має спортивні ковшеподібні крісла, за якими розташовані обтічники. Крім того, суперкар оснащений 8,0-літровим турбованим W16 потужністю 1600 л. с. від Bugatti Chiron Super Sport.


Євген Устименко, Апостроф





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