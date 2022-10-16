Альтернатива електрокарам: як виглядає концепт гіперкара Alpenglow із водневим двигуном

Автомобільний виробник Alpine розсекретив концепт футуристичного гіперкара Alpenglow, оснащеного водневим двигуном внутрішнього згоряння.

Про це пише тематичне видання Carakoom.

За даними журналістів, представлений концепт Alpenglow не призначений для виробництва, але демонструє, як можуть виглядати майбутні гоночні боліди від Alpine.

Гіперкар, за задумом розробників, розрахований на одного водія, який займає центральне положення між двома водневими баками у формі крапель. Цікавими елементами розсекреченого концепту є активне заднє крило, колісні диски у формі сніжинки і сині задні фари, що натякають на незвичайний силовий агрегат, інформує Апостроф .

Як зазначають журналісти, гіперкар Alpenglow, окрім двигуна, оснащений циліндричними водневими баками, де паливо зберігається під тиском 700 бар. При згорянні силовий агрегат не робить практично нічого, окрім пари.

Гіпергар Alpine Alpenglow має дебютувати на Паризькому автосалоні разом із моделлю A110 R.