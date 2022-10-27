Як виглядає новий кросовер Honda: у мережу злили фото

У мережу злили фото одного із найменших кросоверів Honda. Очікується, що автівку Honda WR-V, орієнтовною вартістю 15 тисяч доларів, офіційно презентують на автошоу в Індонезії, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Аuto.bigmir.

Перші фото автівки з'явилися на сторінці Honda в соцмережі Instagram.

Як пише видання, останні роки автомобільний світ спіткала справжня ера кросоверів. Зараз будь-яке авто з кузовом типу універсал чи хетчбек позиціонують як кросовер, щоб підвищити продажі.

Така ж доля і в Honda WR-V – маленького кросовера. Він матиме два типи силових установок (бензинову та гібридну з витратою пального до трьох літрів на 100 кілометрів).

Авто збудоване на базі платформи Jazz, довжиною 4,2 метра, шириною 1,76-ть та висотою 1,6 метра.

В Instagram показано тільки силует моделі, проте раніше фотошпигуни зробили кілька знімків кросовера.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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