Jeep Avenger матиме версію з бензиновим двигуном

У електричного кросовера Jeep Avenger буде версія із двигуном внутрішнього згоряння. Jeep вже почав тестувати її на дорогах загального користування, про що свідчать шпигунські фотографії, що потрапили до Мережі.

Jeep Avenger матиме версію з бензиновим двигуном

Jeep Avenger – це перший електромобіль в історії Jeep. Його офіційна прем'єра відбулася нещодавно – у жовтні 2022 року. Він буде продаватися в Європі, Японії та Південній Кореї.

Виявляється, Jeep Avenger 1st Edition отримає версію з бензиновим двигуном із турбонаддувом. Такий кросовер зовні практично нічим не відрізнятиметься від стандартної версії. Але у нього немає позначення "e" на решітці радіатора. Натомість є вихлопна труба. Зверніть увагу, що на цьому тестовому автомобілі немає жовтої наклейки, яку ми бачили на прототипах з електричною силовою установкою.

Jeep Avenger матиме версію з бензиновим двигуном

Які будуть технічні та динамічні характеристики у Avenger із двигуном внутрішнього згоряння – ще не відомо. Думаємо, вони не сильно відрізнятимуться від характеристик стандартної версії з електричною силовою установкою.

Нагадаємо, стандартний Avenger оснащується одним електромотором потужністю 154 к.с. і 260 Нм крутного моменту, і літій-іонним акумулятором на 54 кВтг. Запас ходу в нього у комбінованому циклі 400 км, а в міському циклі – 550 км.

Jeep Avenger матиме версію з бензиновим двигуном

Раніше Jeep офіційно представив новий Wrangler, який одержав гібридну силову установку.


Максимов Віталій, Тудей





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