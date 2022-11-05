Jeep Avenger матиме версію з бензиновим двигуном

У електричного кросовера Jeep Avenger буде версія із двигуном внутрішнього згоряння. Jeep вже почав тестувати її на дорогах загального користування, про що свідчать шпигунські фотографії, що потрапили до Мережі.

Jeep Avenger – це перший електромобіль в історії Jeep. Його офіційна прем'єра відбулася нещодавно – у жовтні 2022 року. Він буде продаватися в Європі, Японії та Південній Кореї.

Виявляється, Jeep Avenger 1st Edition отримає версію з бензиновим двигуном із турбонаддувом. Такий кросовер зовні практично нічим не відрізнятиметься від стандартної версії. Але у нього немає позначення "e" на решітці радіатора. Натомість є вихлопна труба. Зверніть увагу, що на цьому тестовому автомобілі немає жовтої наклейки, яку ми бачили на прототипах з електричною силовою установкою.

Які будуть технічні та динамічні характеристики у Avenger із двигуном внутрішнього згоряння – ще не відомо. Думаємо, вони не сильно відрізнятимуться від характеристик стандартної версії з електричною силовою установкою.

Нагадаємо, стандартний Avenger оснащується одним електромотором потужністю 154 к.с. і 260 Нм крутного моменту, і літій-іонним акумулятором на 54 кВтг. Запас ходу в нього у комбінованому циклі 400 км, а в міському циклі – 550 км.

Раніше Jeep офіційно представив новий Wrangler, який одержав гібридну силову установку.