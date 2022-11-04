Кросовери Jeep Compass та Renegade стануть електромобілями

Jeep планує розробити та випустити на ринок кросовери Jeep Compass та Renegade з електричною силовою установкою. Тобто через кілька років вони стануть електромобілями.



До 2030 року Jeep планує продавати в Європі тільки електромобілі. На Старому Континенті постійно посилюють вимоги до рівня викидів шкідливих речовин, а з 2035 року там взагалі заборонять продавати нові автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами, тому автовиробники змушені до цього пристосовуватись.

У жовтні 2022 року Jeep офіційно представив перший електромобіль у своїй історії – кросовер Jeep Avenger. Він оснащується одним електромотором потужністю 154 к.с. і 260 Нм крутного моменту, і літій-іонним акумулятором на 54 кВтг. Запас ходу у комбінованому циклі 400 км, а у міському циклі – 550 км.

У 2025 році має розпочатися продаж Jeep Compass нового покоління. Він також отримає електричну силову установку. У 2026 році з'явиться новий Jeep Renegade із електричною силовою установкою.

Jeep Avenger

Електричний Compass збудують на модернізованій платформі EMP2 концерну PSA. Ця платформа називатиметься STLA Medium. Вона буде призначена для створення електромобілів. Які технічні та динамічні характеристики отримає електричний Compass ще, звичайно, відомо. Але очікується, що за позашляховими якостями він буде справжнім представником Jeep.

Нагадаємо, раніше Jeep офіційно представив новий Wrangler із гібридною силовою установкою.