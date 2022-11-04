Кросовери Jeep Compass та Renegade стануть електромобілями

Jeep планує розробити та випустити на ринок кросовери Jeep Compass та Renegade з електричною силовою установкою. Тобто через кілька років вони стануть електромобілями.

До 2030 року Jeep планує продавати в Європі тільки електромобілі. На Старому Континенті постійно посилюють вимоги до рівня викидів шкідливих речовин, а з 2035 року там взагалі заборонять продавати нові автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами, тому автовиробники змушені до цього пристосовуватись.

Кросовери Jeep Compass та Renegade стануть електромобілями

У жовтні 2022 року Jeep офіційно представив перший електромобіль у своїй історії – кросовер Jeep Avenger. Він оснащується одним електромотором потужністю 154 к.с. і 260 Нм крутного моменту, і літій-іонним акумулятором на 54 кВтг. Запас ходу у комбінованому циклі 400 км, а у міському циклі – 550 км.

У 2025 році має розпочатися продаж Jeep Compass нового покоління. Він також отримає електричну силову установку. У 2026 році з'явиться новий Jeep Renegade із електричною силовою установкою.

Кросовери Jeep Compass та Renegade стануть електромобілями
Jeep Avenger

Електричний Compass збудують на модернізованій платформі EMP2 концерну PSA. Ця платформа називатиметься STLA Medium. Вона буде призначена для створення електромобілів. Які технічні та динамічні характеристики отримає електричний Compass ще, звичайно, відомо. Але очікується, що за позашляховими якостями він буде справжнім представником Jeep.

Нагадаємо, раніше Jeep офіційно представив новий Wrangler із гібридною силовою установкою.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
З українського порту не змогло вийти судно із зерном для ЕфіопіїЗ українського порту не змогло вийти судно із зерном для Ефіопії
Культовий спорткар перетворили на унікальний лімузин: фото та вартість машиниКультовий спорткар перетворили на унікальний лімузин: фото та вартість машини
BMW не відмовиться від нового дизайну, незважаючи на критику BMW XMBMW не відмовиться від нового дизайну, незважаючи на критику BMW XM
Hyundai у 2023 році почне продавати новий бюджетний кросоверHyundai у 2023 році почне продавати новий бюджетний кросовер
В Україні стало більше смертельних ДТП з пішоходами: названо причинуВ Україні стало більше смертельних ДТП з пішоходами: названо причину
Блок рекламы


Похожие новости
Концепт Jeep CJ Surge: у листопаді джиперів здивує новинкаКонцепт Jeep CJ Surge: у листопаді джиперів здивує новинка
Jeep попросить фанів придумати назву для нового кросовераJeep попросить фанів придумати назву для нового кросовера
У Києві адвокат викрав два кросовери Audi Q7У Києві адвокат викрав два кросовери Audi Q7
Jeep офіційно представив новий WranglerJeep офіційно представив новий Wrangler
В Украине може з'явитися новый кроссовер Jeep AvengerВ Украине може з'явитися новый кроссовер Jeep Avenger
Шпигуни вперше показали салон нового кросовера JeepШпигуни вперше показали салон нового кросовера Jeep
У Мережі показали новий електричний кросовер JeepУ Мережі показали новий електричний кросовер Jeep
Названо три кросовери з фантастично надійною АКППНазвано три кросовери з фантастично надійною АКПП
Названо найбільш надійні кросовери та SUV у 2022 роціНазвано найбільш надійні кросовери та SUV у 2022 році
Шпионы впервые показали новый внедорожник JeepШпионы впервые показали новый внедорожник Jeep
Последние новости
Подгружаем последние новости