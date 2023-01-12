Названо найбільш безпечні кросовери для задніх пасажирів

Американський інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) провів краш-тести 15 кросоверів, щоб визначити, наскільки вони добре захищають задніх пасажирів під час ДТП. Лише два кросовери отримали оцінку "Добре".

Названо найбільш безпечні кросовери для задніх пасажирів

Зокрема, захист задніх пасажирів отримав хорошу оцінку у Ford Escape та Volvo XC40 за всіма новими критеріями інституту IIHS. У решти 13 кросоверів захист задніх пасажирів тією чи іншою мірою не досконалий. Він не відповідає стандартам за одним або декількома критеріями.

Трохи підвів у цих краш-тестах Toyota RAV4. Він показав за більшістю критеріїв захисту задніх пасажирів добрі результати. Однак, йому знизили бали через те, що ремінь безпеки пасажира другого ряду змістився зі свого ідеального положення на живіт. Через те, що ремінь безпеки опустився вниз, голова манекена теж зісковзнула під шторку безпеки. Тому пасажирі можуть зазнати додаткового ризику при ДТП.

Оцінку "Marginal" ("Слабо") отримали кросовери Audi Q3, Nissan Rogue, та Subaru Forester у тесті на ризик травми грудної клітки у задніх пасажирів. Дев'ять автомобілів отримали оцінку "Погано". Це Buick Encore, Chevrolet Equinox, Honda CR-V, Honda HR-V, Hyundai Tucson, Jeep Compass, Jeep Renegade, Mazda CX-5 та Mitsubishi Eclipse Cross.

Названо найбільш безпечні кросовери для задніх пасажирів

Потрібно відзначити, що раніше всі ці кросовери в тесті фронтального удару отримали хороші оцінки.

Нагадаємо, раніше опитування IIHS показало, що покупці вживаних автомобілів часто не знають про їхнє обладнання і тому не користуються деякими функціями.


Максимов Віталій, Тудей





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