Новий Duster не матиме дизельних двигунів

У кросовера Dacia Duster, що в Україні продається під брендом Renault, у третьому поколінні не буде дизельних двигунів. Про це повідомило чеське видання RNews із посиланням на інсайдерську інформацію.

Як очікується, Dacia Duster третього покоління з'явиться у продажу у 2024 році. Він отримає дизайн відповідно до нового напряму дизайну компанії Dacia. Цей кросовер збудують на платформі CMF-B, на якій побудовано нові Sandero та Logan.

У лінійці двигунів у нього, на жаль, більше не буде дизельних силових агрегатів. Базовим буде трициліндровий бензиновий турбований мотор 1.2 TCe з 48-вольтовою технологією м'якого гібрида. Його потужність складе 120 та 140 к.с. Коробка передач – шестиступінчаста механічна та автоматична. Також покупцям запропонують версію, яка працюватиме на бензині та автогазі.

Новий Duster матиме передній або повний привід, на вибір. Але версія з повним приводом буде доступна лише з автоматичною коробкою передач. Щоправда, поки що ця інформація офіційно ще не підтверджена.

За чутками, вже у грудні 2022 року може з'явитись перший серійний прототип Dacia Duster третього покоління. У 2023 році його активно тестуватимуть. У продажу ця новинка з'явиться у 2024 році.

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