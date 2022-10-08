Новий Duster не матиме дизельних двигунів

У кросовера Dacia Duster, що в Україні продається під брендом Renault, у третьому поколінні не буде дизельних двигунів. Про це повідомило чеське видання RNews із посиланням на інсайдерську інформацію.

Новий Duster не матиме дизельних двигунів

Як очікується, Dacia Duster третього покоління з'явиться у продажу у 2024 році. Він отримає дизайн відповідно до нового напряму дизайну компанії Dacia. Цей кросовер збудують на платформі CMF-B, на якій побудовано нові Sandero та Logan.

У лінійці двигунів у нього, на жаль, більше не буде дизельних силових агрегатів. Базовим буде трициліндровий бензиновий турбований мотор 1.2 TCe з 48-вольтовою технологією м'якого гібрида. Його потужність складе 120 та 140 к.с. Коробка передач – шестиступінчаста механічна та автоматична. Також покупцям запропонують версію, яка працюватиме на бензині та автогазі.

Новий Duster не матиме дизельних двигунів

Новий Duster матиме передній або повний привід, на вибір. Але версія з повним приводом буде доступна лише з автоматичною коробкою передач. Щоправда, поки що ця інформація офіційно ще не підтверджена.

За чутками, вже у грудні 2022 року може з'явитись перший серійний прототип Dacia Duster третього покоління. У 2023 році його активно тестуватимуть. У продажу ця новинка з'явиться у 2024 році.

Нагадаємо, раніше Dacia показала новий позашляховик Manifesto.


Максимов Віталій, Тудей





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