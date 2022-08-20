В Україну ввезли автомобілів на 1,7 млрд грн

За даними Укравтопрому, у І півріччі 2022 року в Україну ввезли 304 083 автомобіля. Їхня загальна вартість склала майже 1,7 млрд гривень.

З них 94% були б/в автомобілями, і лише 6% - новими. Загальна вартість б/в автомобілів становила понад 1,3 млрд гривень, а загальна вартість нових машин – понад 363 млн гривень.

Нові автомобілі у I півріччі 2022 року в Україну найчастіше ввозили з Китаю, Японії та Румунії. Причому Піднебесна лідирує беззастережно. Найпопулярніші нові автомобілі серед українців – Renault Duster, Toyota RAV-4, Renault Logan, Mitsubishi Outlander та Volkswagen T-Roc.

Що ж до б/в автомобілів, то їх у I півріччі 2022 року в нашу країну найчастіше ввозили з Німеччини, Франції та Польщі. Найчастіше українці купували за кордоном вживані Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Renault Megane, Skoda Octavia та Ford Focus.

Потрібно зазначити, що ввезення б/в автомобілів в Україну в I півріччі 2022 року виявилося таким великим завдяки безкоштовному розмитненню. Ця пільга діяла з квітня до 30 червня. На жаль, як заявив народний депутат Данило Гетьманцев, більше такої пільги не буде.

Раніше стало відомо, що з січня до липня 2022 року митники за порушення Митного кодексу вилучили автомобілів на загальну суму 25 млн гривень.