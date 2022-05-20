После отмены госрегулирования в Украине подорожал бензин

В Украине на этой неделе отменили на два месяца госрегулирование цен на топливо. Операторы топливного рынка сразу на это отреагировали. Большинство крупных сетей АЗС повысили стоимость топлива.

После отмены госрегулирования в Украине подорожал бензин

Так, на заправках сети Украгаздобыча стоимость бензина А-95 увеличилась на 13,70 гривен – до 52 гривен за литр. Сеть Укр-Петроль повысила стоимость бензина А-95 на 13,50 гривен за литр – до 51,50 гривен.

В сетях WOG и ОККО бензин А-95 подорожал на 11,14 гривен – до 51 гривен за литр.

Дизельное топливо заметней всего подорожало в сети Mango – на 15,68 гривен. Теперь эта сеть продает ДТ за 57,99 гривен за литр. Кроме того, в сети Украгаздобыча дизельное топливо подорожало на 15,70 гривен – до 58 гривен за литр. Такая же цена ДТ и на заправках KLO.

После отмены госрегулирования в Украине подорожал бензин

Напомним, Кабмин договорился с операторами топливного рынка, что после отмены госрегулирования цен на топливо стоимость бензина не будет превышать 52 гривны за литр, а дизельного топлива – 58 гривен за литр. Ожидается, что это поможет ликвидировать дефицит топлива. Получится ли это – покажет уже ближайшее время.

Между тем, некоторые эксперты считают, что для ликвидации дефицита топлива нужно вновь ввести на него акциз.


Максимов Віталій, Тудей

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