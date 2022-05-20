После отмены госрегулирования в Украине подорожал бензин

В Украине на этой неделе отменили на два месяца госрегулирование цен на топливо. Операторы топливного рынка сразу на это отреагировали. Большинство крупных сетей АЗС повысили стоимость топлива.

Так, на заправках сети Украгаздобыча стоимость бензина А-95 увеличилась на 13,70 гривен – до 52 гривен за литр. Сеть Укр-Петроль повысила стоимость бензина А-95 на 13,50 гривен за литр – до 51,50 гривен.

В сетях WOG и ОККО бензин А-95 подорожал на 11,14 гривен – до 51 гривен за литр.

Дизельное топливо заметней всего подорожало в сети Mango – на 15,68 гривен. Теперь эта сеть продает ДТ за 57,99 гривен за литр. Кроме того, в сети Украгаздобыча дизельное топливо подорожало на 15,70 гривен – до 58 гривен за литр. Такая же цена ДТ и на заправках KLO.

Напомним, Кабмин договорился с операторами топливного рынка, что после отмены госрегулирования цен на топливо стоимость бензина не будет превышать 52 гривны за литр, а дизельного топлива – 58 гривен за литр. Ожидается, что это поможет ликвидировать дефицит топлива. Получится ли это – покажет уже ближайшее время.

Между тем, некоторые эксперты считают, что для ликвидации дефицита топлива нужно вновь ввести на него акциз.