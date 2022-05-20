Бензин и дизель в Польше - цена

После начала полномасштабного вторжения роSSийских оккупационных войск в Украину около 3 млн украинцев выехали в Польшу . Многие из них – на своих автомобилях. Сегодня мы расскажем, сколько стоит заправить автомобиль на польских АЗС.

Сейчас в Польше бензин А-95 в среднем стоит 6,68 злотых за литр. Это примерно 46,59 гривен. Бензин А-98 в среднем стоит для польских водителей 7,44 злотых. Это примерно 51,89 гривен.

Обычное дизельное топливо на польских заправках стоит в среднем 7,50 злотых за литр. Это примерно 52 гривны. А премиальное ДТ поляки покупают в среднем за 8,04 злотых.

Заправить автомобиль с ГБО в Польше можно в среднем за 3,6 злотых за литр. Это около 25,11 гривен.

В Польше не наблюдается, как в Украине, дефицита топлива. Поляки даже пообещали передать нашей стране 25 тысяч тонн бензина. Это должно сбалансировать украинский рынок топлива.

Напомним, в Украине недавно на два месяца отменили государственное регулирование цен. После этого большинство больших сетей АЗС установили новые ценники. Цифры на них значительно увеличились.

Ранее сообщалось, что в Украине разрешили регистрировать б/у автомобили в любом центре предоставления административных услуг.