На экспроприированном заводе Renault в Москве будут собирать китайские автомобили «Москвич»

Под брендом "Москвич" в Москве будет налажен выпуск автомобилей китайского автоконцерна JAC. Выпуск планируется на заводе, экспроприированном у французского концерна Renault. Об этом пишут росСМИ.

«Вместо моделей Renault в Москве могут начать собирать китайские электромоби», - говорится в сообщении.

Уточняется, что начать производство на заводе в Москве планируется не позднее IV квартала 2022 году с автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а затем перейти на электромобили.

При этом московская администрация прорабатывает сотрудничество с другим китайским автопроизводителем, но каким именно, неизвестно.