В день завозят до 5 тысяч "евроблях": как украинцы пользуются нулевой растаможкой, статистика

По данным украинской таможни, за период с начала действия беспошлинного ввоза по 15 мая в страну въехало более 76 тысяч “евроблях”.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, информирует Апостроф .

Он отметил, что по нулевой растаможке, которая начала действовать 9 апреля, по состоянию на 15 мая в Украину завезли 76,5 тысячи автомобилей. А общая сумма льготы за таможенные платежи составила 8,5 млрд грн

За период с 25 апреля по13 мая в среднем на оформление одного транспортного средства уходило 45 минут.

Больше всего “евроблях” ввезли в страну 10 мая – за сутки их количество составило 4817.