Эксперт рассказал, когда прекратится дефицит топлива в Украине

Дефицит топлива на украинских АЗС может снизиться к концу мая. Такой прогноз сделал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

По его словам, в ближайшее время вряд ли в Украине снимут ограничения на топливном рынке, но они будут не такими строгими, как сейчас (речь, видимо, идет про государственное регулирование цен).

Куюн подчеркнул, что к августу в нашей стране должна заработать новая система поставок топлива из Европы. Оно будет проходить по нескольким направлениям, в том числе бензовозами и по железной дороге.

Эксперт отметил, что из-за высоких цен и больших очередей потребление бензина и дизельного топлива постепенно снижается. При этом увеличиваются поставки топлива из-за границы. Куюн сказал, что пока топливный рынок не наполнится, в Украине будет продолжаться дефицит и продажи по спекулятивным ценам.

Между тем, Антимонопольный комитет Украины уже начал расследовать причины возникновения дефицита топлива. Антимонопольное ведомство обеспокоено тем, что топливо якобы есть на рынке в достаточном количестве, но в разницу его продают не все сети АЗС.

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