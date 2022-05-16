АЗС опять переписали ценники: на сколько подорожали бензин и ДТ

В Украине розничные сети автозаправочных станций в период с 13 по 16 мая откорректировали цены на бензин и дизельное топливо, информирует Апостроф.

Об этом сообщил портал Enkorr.

По данным Консалтинговой группы "А-95" в сетях АЗС WOG и ОККО бензины марок "А-95" и "А-95+" подорожали на 2,17-2,28 коп./л, до 39,86-41,85 грн/л. Дизельное горючее в этих сетях подешевело на 0,32 грн/л, до 42,31 грн/л.

На столько же изменились цены на топливо в сети Shell. Откорректировали цены и в таких сетях как AMIC, "Укргаздобыча" и Mango.

Напомним, в условиях роста стоимости топлива в Украине, Кабмин поднял цену на бензин и снизил на дизтопливо - по сравнению с началом мая, цена на бензин выросла на 2,17 копеек, а на дизтопливо — уменьшилась на 32 копейки.


Евгений Устименко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На борту было 113 пассажиров: огонь охватил самолет прямо в аэропорту, кадры катастрофы в КитаеНа борту было 113 пассажиров: огонь охватил самолет прямо в аэропорту, кадры катастрофы в Китае
Авиакатастрофа в Китае: на борту самолета раздался взрывАвиакатастрофа в Китае: на борту самолета раздался взрыв
До 100 грн за литр: в сети показали фото цен на украинских АЗСДо 100 грн за литр: в сети показали фото цен на украинских АЗС
Цена на проезд: перевозчики в Киеве объявили о повышении стоимости их услугЦена на проезд: перевозчики в Киеве объявили о повышении стоимости их услуг
Украина имеет возможность обеспечить потребности в топливе на май - СвириденкоУкраина имеет возможность обеспечить потребности в топливе на май - Свириденко
Блок рекламы


Похожие новости
Бензин в Украине подорожает до 39,86 гривен за литрБензин в Украине подорожает до 39,86 гривен за литр
Кабмин резко изменил предельные цены на бензин и дизтопливо: чего ждать украинцам на АЗСКабмин резко изменил предельные цены на бензин и дизтопливо: чего ждать украинцам на АЗС
В МВД рассказали, сколько зарегистрировали автомобилей в “военном“ апреле и сколько выдали “прав“В МВД рассказали, сколько зарегистрировали автомобилей в “военном“ апреле и сколько выдали “прав“
От Львова до Киева: какие цены на бензин и автогаз по УкраинеОт Львова до Киева: какие цены на бензин и автогаз по Украине
В Украине уже продается американский бензинВ Украине уже продается американский бензин
Стоимость бензина в одной из областей Украины перевалила за 70 грн за литрСтоимость бензина в одной из областей Украины перевалила за 70 грн за литр
Стало известно, сколько времени понадобится на восстановление автодорог в УкраинеСтало известно, сколько времени понадобится на восстановление автодорог в Украине
Бензин должен опуститься в цене менее 40 гривен за литрБензин должен опуститься в цене менее 40 гривен за литр
Очереди на АЗС исчезнут: в Минэкономики нашли решение топливного кризиса, когда ждать бензинОчереди на АЗС исчезнут: в Минэкономики нашли решение топливного кризиса, когда ждать бензин
Дефицит бензина будет ликвидирован -ШмыгальДефицит бензина будет ликвидирован -Шмыгаль
Последние новости
Подгружаем последние новости