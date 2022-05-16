АЗС опять переписали ценники: на сколько подорожали бензин и ДТ

В Украине розничные сети автозаправочных станций в период с 13 по 16 мая откорректировали цены на бензин и дизельное топливо, информирует Апостроф .

Об этом сообщил портал Enkorr.

По данным Консалтинговой группы "А-95" в сетях АЗС WOG и ОККО бензины марок "А-95" и "А-95+" подорожали на 2,17-2,28 коп./л, до 39,86-41,85 грн/л. Дизельное горючее в этих сетях подешевело на 0,32 грн/л, до 42,31 грн/л.

На столько же изменились цены на топливо в сети Shell. Откорректировали цены и в таких сетях как AMIC, "Укргаздобыча" и Mango.

Напомним, в условиях роста стоимости топлива в Украине, Кабмин поднял цену на бензин и снизил на дизтопливо - по сравнению с началом мая, цена на бензин выросла на 2,17 копеек, а на дизтопливо — уменьшилась на 32 копейки.