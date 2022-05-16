Укрзализныця восстанавливает платные довоенные маршруты: оставили один эвакуационный рейс

Компания "Укрзализныця", несмотря на потери, восстанавливает довоенные маршруты пассажирских поездов и возвращает плату за проезд. При этом в Украине все же пока оставили один эвакуационный рейс, который будет по-прежнему бесплатно вывозить людей из зоны боевых действий.

Укрзализныця восстанавливает довоенные маршруты и плату за проезд: остался один эвакуационный рейс

Эвакуационный рейс будет курсировать из Покровска Донецкой области. По словам главы Укрзализныци Александра Камышина, в том регионе по-прежнему горячо, и для многих людей железная дорога – единственная возможность выбраться из зоны боевых действий.

Остальные рейсы будут платными, как и до войны. При этом в регионах, где это возможно, активно восстанавливают пассажирское железнодорожное сообщение.

Укрзализныця восстанавливает довоенные маршруты и плату за проезд: остался один эвакуационный рейс

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, Украина потеряла вследствие войны около 23% железнодорожной сети. Здесь речь идет как о тех путях, которые оказались в зоне оккупации, так и о железнодорожных объектах, подвергшихся разрушению. Однако, несмотря на это, многие рейсы уже удалось восстановить.

В частности, в середине апреля было восстановлено движение регионального дизель-поезда между Черниговом и Киевом. А с понедельника, 16 мая, запускают сборный рейс из Чернигова и Сум до Львова и Ужгорода. В Киеве они будут съезжаться и далее отправляться уже к местам назначения – в Ужгород и во Львов. Кроме того, с 1 июня возобновит свои рейсы "Прикарпатский экспресс", который будет, как и до войны, курсировать между Львовом и Черновцами. Восстанавливают также маршруты многих пригородных электричек в Киевском и других регионах.

Напомним, с 12 мая Укрзализныця также возобновила онлайн-продажу билетов на поезда через свой сайт.


Марченко Любов, Тудей

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