Дефицит бензина будет ликвидирован -Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев не паниковать из-за дефицита топлива для автомобилей и подтвердил, что в ближайшее время ситуация на топливном рынке изменится в лучшую сторону.

По его словам, во время войны могут быть форс-мажорные обстоятельства, но это не значит, что нужно паниковать.

Шмыгаль подчеркнул, что сейчас в Украину начали везти топливо через западную границу. Кроме того, ведутся переговоры о дополнительных поставках топлива в нашу страну.

Глава украинского правительства заверил, что дефицит топлива будет ликвидирован в ближайшее время. Ранее это же говорило и Министерство экономики.

Напомним, дефицит топлива на украинских АЗС образовался из-за того, что роSSийские оккупанты блокировали морские порты, обстреливают нефтебазы, НПЗ и железнодорожные станции. Так они пытаются лишить топлива ВСУ, но добились только того, что простым украинцам ограничили покупку бензина на АЗС.

Дело дошло до того, что некоторые сети АЗС ограничили продажу бензина до 5-10 литров в сутки. В Киеве местные власти призвали водителей пользоваться своими машинами только в случае крайней необходимости.

Ранее сообщалось, что на дорогах Украины снова включат камеры автофиксации скорости.