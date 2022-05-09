Кабмин определил пункты пропуска для перемещения приобретенных за границей авто

Их три.

Кабмин определил пункты пропуска для перемещения приобретенных за границей авто

Кабинет Министров Украины определил три пункта пропуска для перемещения приобретенных за границей автомобилей.

Это предусмотрено правительственным распоряжением от 3 мая 2022 года №354-р.

Это "Устилуг" и "Грушев" на польской границе и "Малый Березный" - на словацкой.

Как пишет interfax.com.ua, с 25 апреля Украина ограничила количество пунктов пропуска для ввоза авто с иностранной регистрацией для собственных нужд.

“Пересечение таких транспортных средств стало доступным на пунктах “Угринов”, “Грушев”, “Смольник” и “Устилуг” (на польской границе), а также через "Малый Березный" на словацком и через "Звонковое" и "Косино" на венгерском границе”, – говорится в сообщении.

Такое решение было связано с возникновением очередей в пунктах пропуска после того, как Верховная Рада сняла необходимость платить таможенные платежи, НДС и акциз во время такого импорта.

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