Кабмин определил пункты пропуска для перемещения приобретенных за границей авто

Их три.

Кабинет Министров Украины определил три пункта пропуска для перемещения приобретенных за границей автомобилей.

Это предусмотрено правительственным распоряжением от 3 мая 2022 года №354-р.

Это "Устилуг" и "Грушев" на польской границе и "Малый Березный" - на словацкой.

Как пишет interfax.com.ua, с 25 апреля Украина ограничила количество пунктов пропуска для ввоза авто с иностранной регистрацией для собственных нужд.

“Пересечение таких транспортных средств стало доступным на пунктах “Угринов”, “Грушев”, “Смольник” и “Устилуг” (на польской границе), а также через "Малый Березный" на словацком и через "Звонковое" и "Косино" на венгерском границе”, – говорится в сообщении.

Такое решение было связано с возникновением очередей в пунктах пропуска после того, как Верховная Рада сняла необходимость платить таможенные платежи, НДС и акциз во время такого импорта.