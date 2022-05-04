А есть ли "зрада"? Автовладельцам показали, какой должна быть цена на бензин в Украине

В Украине в конце апреля резко взлетели цены на бензин и дизельное топливо - стоимость выросла сразу на несколько гривен. Однако нынешняя цена вполне оправдана.

Об этом в Facebook написал Андрей Зинченко, информирует Апостроф .

По его словам, многие считают, что цена дизеля на украинских заправках (50 гривен если покупать премиум-бренды без ограничений) - завышена, и усматривают в этом "зраду".

Однако горючее в Украину сейчас импортируют из стран ЕС , белорусского и роSSийского нет, таким образом и цена примерно такая же, как у них. Так, средняя цена на дизель в Польше - 7,42 злотых - это практически 49 гривен.

"Повышением цен на горючее мы обязаны не желанием нажиться заправщиков, а нападению РоSSии на Украину и связанного с этим разрушения украинских топливных баз, дефициту нефти. Добавьте к этому еще посевную и топливную потребность армии – вот вам и цена в 50 гривен за литр", - пояснил автор публикации.