Эксперт объяснил, когда прекратится дефицит топлива в Украине

Дефицит бензина и дизельного топлива, образовавшийся в Украине в конце апреля, закончится не ранее, чем через 2-3 месяца. Такой прогноз сделал директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин.

По его словам, украинским операторам топливного рынка понадобится примерно 2-3 месяца, чтобы наладить регулярные поставки бензовозами топлива из стран Западной Европы.

Леушкин подчеркнул, то пока не наладят регулярные поставки топлива из Евросоюза , украинским водителям придется ограничивать свои поездки, так как АЗС будут меньше продавать бензина. Он прогнозирует, что в лучшем случае украинцам будут продавать в сутки по пять литров топлива.

Между тем, министр экономики Юлия Свириденко утверждала, что дефицит топлива в Украине прекратится уже на этой неделе (2-8 мая). Правда, она также сообщила, что из-за изменения маршрутов доставки топлива оно подорожает.

Для ликвидации дефицита топливо Кабмин уже увеличил предельные уровни торговой надбавки к средней розничной цене продаваемых на АЗС бензинов и дизельного топлива. Кроме того, отменена предельная торговая надбавка в размере 5% на так называемое "брендовое топливо".

Напомним, ранее стало известно, что Кабмин Украины попросили снизить стоимость автогаза.