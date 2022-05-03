Эксперт объяснил, когда прекратится дефицит топлива в Украине

Дефицит бензина и дизельного топлива, образовавшийся в Украине в конце апреля, закончится не ранее, чем через 2-3 месяца. Такой прогноз сделал директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин.

Эксперт объяснил, когда прекратится дефицит топлива в Украине

По его словам, украинским операторам топливного рынка понадобится примерно 2-3 месяца, чтобы наладить регулярные поставки бензовозами топлива из стран Западной Европы.

Леушкин подчеркнул, то пока не наладят регулярные поставки топлива из Евросоюза, украинским водителям придется ограничивать свои поездки, так как АЗС будут меньше продавать бензина. Он прогнозирует, что в лучшем случае украинцам будут продавать в сутки по пять литров топлива.

Эксперт объяснил, когда прекратится дефицит топлива в Украине

Между тем, министр экономики Юлия Свириденко утверждала, что дефицит топлива в Украине прекратится уже на этой неделе (2-8 мая). Правда, она также сообщила, что из-за изменения маршрутов доставки топлива оно подорожает.

Для ликвидации дефицита топливо Кабмин уже увеличил предельные уровни торговой надбавки к средней розничной цене продаваемых на АЗС бензинов и дизельного топлива. Кроме того, отменена предельная торговая надбавка в размере 5% на так называемое "брендовое топливо".

Напомним, ранее стало известно, что Кабмин Украины попросили снизить стоимость автогаза.


Максимов Віталій, Тудей

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