Бесплатную растаможку авто могут отменить из-за злоупотреблений

В Украине с 5 апреля и до конца военного положения за растаможку автомобилей, согласно новому закону, не нужно платить. Однако, эту льготу могут отменить еще до окончания войны с роSSийскими оккупантами, сообщил в своем интервью для НВ председатель парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, бесплатную растаможку автомобилей на иностранной регистрации сделали для простых людей, так как из-за обстрелов роSSийских оккупантов уничтожено и повреждено большое количество транспортных средств. Однако, бесплатной растаможкой начали злоупотреблять коммерческие структуры. Они ради прибыли начали в большом количестве ввозить евробляхи для перепродажи.

Гетманцев подчеркнул, что бесплатная растаможка автомобилей вводилась не для того, чтобы коммерческие структуры занимались перепродажей. В связи с многочисленными злоупотреблениями соответствующие ведомства сейчас рассматривают возможность отмены бесплатной легализации евроблях.

Между тем, только с 5 апреля по 20 апреля в Украине бесплатно растаможили более 10 000 автомобилей. На западной границе образовались большие очереди транспортных средств, особенно на польской границе.

Ранее стало известно, что в Украине ограничили ввоз автомобилей на иностранных номерах.