Промоутер Джошуа и Уайта сообщил, что его клиенты готовы предоставить возможность Усику и Фьюри провести поединок

Эдди Гирн надеется на разумную компенсацию такого решения.

Промоутер Джошуа и Уайта сообщил, что его клиенты готовы предоставить возможность Усику и Фьюри провести поединок
Едді Гірн
Фото: Sky Sports

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Гирн сообщил, что его подопечные Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и Диллиан Уайт (28-2-0, 19 KO) готовы дать возможность чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Александру Усику (19-0, 13 КО) и чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО) провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, если сумма отступных будет правильной.

"Мы все еще работаем над организацией поединков между Джошуа и Усиком, а также между Уайтом и Фьюри. Все-таки есть люди, которые хотят увидеть бой между Фьюри и Усиком. Они готовы заплатить много денег.

Если на кону стоит много денег, то нет проблем, чтобы разработать план, благодаря которому все будут счастливы. Конечно, в таком случае есть неплохой шанс, что Фьюри и Усик проведут поединок", – цитирует Гирна mirror.co.uk.

"Велись переговоры по поводу того, чтобы Фьюри встретился с Усиком, а Энтони - с победителем. Затем Уайт стал бы обязательным претендентом на нового абсолютного чемпиона. На самом деле это все очень сложно сделать, и все сдались.

План сейчас таков: Джошуа встретится с Усиком, Уайт с Фьюри, но это предложение все еще в силе и переговоры продолжаются.

Если спросить мое мнение, то я считаю, что сейчас чемпионы должны защитить свои титулы. Конечно, есть большое желание провести поединок, в котором определится бесспорный чемпион", - отметил промоутер.

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