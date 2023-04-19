Бій Усика та Ф'юрі може відбутися на Близькому Сході: промоутер розкрив деталі
У рамках вечора боксу можуть виступити всі головні зірки надважкого дивізіону.
На Близькому Сході може відбутися боксерське шоу, в рамках якого планується провести бій українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика та британського чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі, інформує
Про це в коментарі YouTube-каналу iFL TV
Сам Джошуа також може виступити в рамках цього вечора боксу і зустрітися з колишнім чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером. Така гучна подія коштуватиме організаторам близько 400 мільйонів доларів.
"Є розмови, що деякі люди зацікавлені у проведенні боїв Тайсона Ф'юрі проти Олександра Усика та Ентоні Джошуа проти Деонтея Вайлдера в рамках одного вечора боксу. Це буде дорого, але дуже епічно. Ми обговоримо це питання", – заявив Хірн.
Нагадаємо, переговори Усика з Ф'юрі про бій за звання абсолютного чемпіона світу провалилися. Наразі українець має захищати свої титули проти обов'язкових претендентів. Очікується, що наступним суперником українця стане британець Даніель Дюбуа.