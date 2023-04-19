Бій Усика та Ф'юрі може відбутися на Близькому Сході: промоутер розкрив деталі

У рамках вечора боксу можуть виступити всі головні зірки надважкого дивізіону.

На Близькому Сході може відбутися боксерське шоу, в рамках якого планується провести бій українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика та британського чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі, інформує ZN.ua .

Усик ще може зустрітися з Ф'юрі © Boxingscene

Про це в коментарі YouTube-каналу iFL TV повідомив промоутер Едді Хірн, який представляє британського боксера Ентоні Джошуа.

Сам Джошуа також може виступити в рамках цього вечора боксу і зустрітися з колишнім чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером. Така гучна подія коштуватиме організаторам близько 400 мільйонів доларів.

"Є розмови, що деякі люди зацікавлені у проведенні боїв Тайсона Ф'юрі проти Олександра Усика та Ентоні Джошуа проти Деонтея Вайлдера в рамках одного вечора боксу. Це буде дорого, але дуже епічно. Ми обговоримо це питання", – заявив Хірн.

Нагадаємо, переговори Усика з Ф'юрі про бій за звання абсолютного чемпіона світу провалилися. Наразі українець має захищати свої титули проти обов'язкових претендентів. Очікується, що наступним суперником українця стане британець Даніель Дюбуа.