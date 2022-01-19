Я всегда буду прославлять Украину, - Усик

Александр в интервью затронул некоторые политические вопросы.

Я всегда буду прославлять Украину, - Усик
Олександр Усик
Фото: Spiegel

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью YouTube-каналу Маши Ефросининой рассказал о своем отношении к политическим вопросам.

"Меня достало, когда мне задают те же дурацкие вопросы, к которым я отношения не имею. Это просто для того, чтобы больше посмотрели, привлечь внимание, отвлечь внимание от меня. У меня есть разные люди для общения, и есть два парня, которые работают на страну, и они говорят, что это намеренно подстроено.

Но я буду развивать свою страну, я буду всячески ее прославлять с флагом и гимном, везде будем об этом говорить, потому что я родился в этой стране", - отметил Усик.

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