Разгромом от Хорватии гандбольная сборная Украины завершила выступления на Евро-2022

В группе подчиненные Михаэля Биглера не набрали ни одного очка.

Разгромом от Хорватии гандбольная сборная Украины завершила выступления на Евро-2022
Міхаель Біглер з підлеглими
Фото: ФГУ

В Венгрии и Словакии проходит XY чемпионат Европы по гандболу. Однако сборная Украины уже упаковывает чемоданы.

В группе C она провела три матча. Свой первый поединок Украина провела против финалиста ЧЕ-2012 сборной Сербии и уступила 23:31 (11:17).

Затем подчиненные Михаэля Биглера уступили двукратным олимпийским чемпионам и многократным чемпионам мира французам (23:36), а завершили свое выступление на Евро-2022 разгромным поражением также от двукратных чемпионов олимпиад и чемпионов мира хорватов (25:38).

Напомним, турнир продлится до 30 января.

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