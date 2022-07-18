Україна завершила Всесвітні ігри-2022 з найкращим результатом в історії виступів

В американському Бірмінгемі завершилися Всесвітні ігри-2022, на яких Україна показала найкращий результат у своїй історії.

В останній день змагань українці вибороли шість медалей у двох видах спорту.

При цьому п'ять із шести нагород вдалося виграти у тайському боксі. Там чемпіонами стали Ігор Любченко (до 63,5 кг), Олег Прімачов (до 91 кг) та Анастасія Кулініч (до 48 кг). Зі сріблом виступ завершив Олександр Єфименко (до 71 кг), а бронзу виграв Владислав Микитась (до 57 кг).

У спортивній гімнастиці чоловіча команда, до якої увійшли Станіслав Кукуруза, Юрій Савка, Юрій Пуш та Тарас Яруш, виборола бронзову медаль у групових вправах.

Україна посіла підсумкове третє місце у медальному заліку та показала свій найкращий результат в історії виступів на Всесвітніх іграх. На рахунку спортсменів 45 медалей - 16 золотих, 12 срібних та 17 бронзових.

Це рекорд для України за кількістю нагород у сумі, а також найкращий результат із золотих медалей за всю історію виступів.