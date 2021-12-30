Футболистов сборной Китая обязали вывести татуировки

Такое решение приняли китайские спортивные функционеры.

Футболистов сборной Китая обязали вывести татуировки
Фото: football-pitch.ru

Министерство спорта Китая обязало футболистов национальной команды вывести татуировки, сообщает Mathrubhumi.com.

"Членам национальной сборной Китая и команде до 23 лет советуют вывести татуировки, - говорится в заявлении. - В особых случаях татуировки должны быть прикрыты во время тренировок и игр".

При этом в команде U-20 и младше запрещено вызывать игроков с татуировками.

Напомним, что с 2018 года китайские футболисты обязаны закрывать татуировку длинным рукавом во время матчей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мбаппе, Левандовски и Роналду стали победителями премии Globe Soccer Awards. ФутболМбаппе, Левандовски и Роналду стали победителями премии Globe Soccer Awards. Футбол
КДК УАФ оштрафовал клуб УПЛ за то, что игроки давали интервью не на украинском языке. ФутболКДК УАФ оштрафовал клуб УПЛ за то, что игроки давали интервью не на украинском языке. Футбол
"Мерседес" первым из команд Формулы-1 запустил мотор болида 2022 года"Мерседес" первым из команд Формулы-1 запустил мотор болида 2022 года
Пеле спустя почти месяц выписали из клиники. Футбол
Гол украинки Овдийчук признан лучшим в групповом раунде женской Лиги чемпионовГол украинки Овдийчук признан лучшим в групповом раунде женской Лиги чемпионов
Блок рекламы


Похожие новости
Довбик - лучший игрок УПЛ 2021 года по версии футболистов и специалистовДовбик - лучший игрок УПЛ 2021 года по версии футболистов и специалистов
Против экс-футболиста сборной Украины Селезнева возбудили уголовное делоПротив экс-футболиста сборной Украины Селезнева возбудили уголовное дело
Яремчук – в символической сборной недели чемпионата Португалии. ФутболЯремчук – в символической сборной недели чемпионата Португалии. Футбол
Говорю тебе как друг, сыграешь в Суперлиге – закончишь с хоккеем, - президент ФХУ грозит вратарю сборной УкраиныГоворю тебе как друг, сыграешь в Суперлиге – закончишь с хоккеем, - президент ФХУ грозит вратарю сборной Украины
Сестер Семеренко лишили места в составе сборной Украины на КМ и отправили на Кубок IBUСестер Семеренко лишили места в составе сборной Украины на КМ и отправили на Кубок IBU
Зарплата тренера женской сборной Украины по футболу вдвое превышает зарплату наставника мужской сборнойЗарплата тренера женской сборной Украины по футболу вдвое превышает зарплату наставника мужской сборной
Мирча Луческу является кандидатом на должность главного тренера сборной Румынии. ФутболМирча Луческу является кандидатом на должность главного тренера сборной Румынии. Футбол
"Донбасс" за 10 лет сделал для сборной Украины больше, чем все чиновники ФХУ вместе взятые, - Колесников о "войне" из ФХУ"Донбасс" за 10 лет сделал для сборной Украины больше, чем все чиновники ФХУ вместе взятые, - Колесников о "войне" из ФХУ
Жребий был благосклонен к сборной Украины относительно соперников плей-офф ЧМ-2022. ФутболЖребий был благосклонен к сборной Украины относительно соперников плей-офф ЧМ-2022. Футбол
ФИФА объявила номинантов на премии The Best FIFA Football Awards-2021, в их числе главный тренер сборной Украины. ФутболФИФА объявила номинантов на премии The Best FIFA Football Awards-2021, в их числе главный тренер сборной Украины. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости