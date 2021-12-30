Футболистов сборной Китая обязали вывести татуировки

Министерство спорта Китая обязало футболистов национальной команды вывести татуировки, сообщает Mathrubhumi.com.

"Членам национальной сборной Китая и команде до 23 лет советуют вывести татуировки, - говорится в заявлении. - В особых случаях татуировки должны быть прикрыты во время тренировок и игр".

При этом в команде U-20 и младше запрещено вызывать игроков с татуировками.

Напомним, что с 2018 года китайские футболисты обязаны закрывать татуировку длинным рукавом во время матчей.