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2021-12-30
Футболистов сборной Китая обязали вывести татуировки
Такое решение приняли китайские спортивные функционеры.
Фото: football-pitch.ru
Министерство спорта Китая обязало футболистов национальной команды вывести татуировки, сообщает Mathrubhumi.com.
"Членам национальной сборной Китая и команде до 23 лет советуют вывести татуировки, - говорится в заявлении. - В особых случаях татуировки должны быть прикрыты во время тренировок и игр".
При этом в команде U-20 и младше запрещено вызывать игроков с татуировками.
Напомним, что с 2018 года китайские футболисты обязаны закрывать татуировку длинным рукавом во время матчей.