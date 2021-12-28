Вследствие COVID-19 умер чемпион мира по кикбоксингу, выступавший против вакцинации

Фредерик Синистра решил перенести болезнь в домашних условиях.

Фото: The Sun

3-кратный чемпион мира по кикбоксингу в тяжелом весе, бельгиец Фредерик Синистра по прозвищу "Гробовщик" умер из-за осложнений от COVID-19, сообщает The Sun.

В ноябре у Синистры начались проблемы со здоровьем, и он был госпитализирован в Льеже.

В больнице в отделении интенсивной терапии Синистру подключили к аппарату искусственного дыхания, что повлияло на улучшение его здоровья.

Фото: The Sun

Кикбоксер настоял на выписке из больницы и продолжил лечение на дому, где через несколько дней умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Синистра был противником вакцинации и критиковал власти Бельгии за ограничения.

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