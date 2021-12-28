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2021-12-28
Вследствие COVID-19 умер чемпион мира по кикбоксингу, выступавший против вакцинации
Фредерик Синистра решил перенести болезнь в домашних условиях.
Фото: The Sun
3-кратный чемпион мира по кикбоксингу в тяжелом весе, бельгиец Фредерик Синистра по прозвищу "Гробовщик" умер из-за осложнений от COVID-19, сообщает The Sun.
В ноябре у Синистры начались проблемы со здоровьем, и он был госпитализирован в Льеже.
В больнице в отделении интенсивной терапии Синистру подключили к аппарату искусственного дыхания, что повлияло на улучшение его здоровья.
Фото: The Sun
Кикбоксер настоял на выписке из больницы и продолжил лечение на дому, где через несколько дней умер от осложнений, вызванных коронавирусом.
Синистра был противником вакцинации и критиковал власти Бельгии за ограничения.