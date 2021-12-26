Украина поспорит за право провести зимнюю Олимпиаду-2030

"Мы рассматриваем с вами наш западный регион: Буковель, например".

Украина планирует подать заявку на проведение в 2030 году зимних Олимпийских игр, заявил в интервью "Слову и делу" министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"На сегодняшний день идет самое мощное за всю историю независимости Украины развитие инфраструктуры. И сейчас президент поставил задачу – и президент, и все спортивное сообщество очень хочет, – мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине. Юношеские – в 2028 году и зимние Олимпийские игры – в 2030 году", – заявил министр.

По его словам, у Украины уже есть определенная инфраструктура для проведения зимней Олимпиады, но часть объектов предстоит еще построить.

"Мы же рассматриваем с вами наш западный регион: Буковель, например, - там уже есть определенная инфраструктура. Да, нам не хватает хоккейных дворцов, да, нам не хватает для гигантского слалома трасс, но какая-то часть этого уже есть", - заявил он.

На проведение Олимпиады в 2030 г. также претендуют Канада, Япония, Испания .

Напомним, что планы провести Олимпиаду в Украине вынашивали при президенте Викторе Януковиче. В мае 2010 года, через несколько месяцев после вступления в должность, он предложил подать заявку в Международный олимпийский комитет на проведение в Украине зимних Олимпийских игр 2022 года. Планировалось, что они пройдут во Львове.

После революции достоинства Украина отозвала свою заявку. В 2019 году президент Владимир Зеленский снова поднял вопрос проведения Олимпиады в Украине. В том же году мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город будет "сражаться за право проводить зимние Олимпийские игры" в 2030 году.

Ближайшие Олимпийские игры в Пекине (2022), Париже (2024), Милане и Кортина-д'Ампеццо (2026) и в Лос-Анджелесе (2028).