Еще одна страна не отправит на Олимпиаду в Пекине делегацию правительства

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что представители правительства не поедут на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

При этом Мацуно отметил, что это не решение о бойкоте, к которому прибегли уже многие страны. По его словам, у Японии не было первоначальных планов отправлять делегацию политиков в Китай .

"Япония считает важным, чтобы ценности, разделяемые международным сообществом, такие как свобода, права человека и верховенство закона, уважались в Китае", - приводит слова Мацуно пресс-служба кабинета министров.

Мацуно также добавил, что Япония обсуждала с Китаем вопросы прав человека на разных уровнях.

Вместе с тем Мацуно отметил, что "...на Олимпиаде в Пекине будет присутствовать глава оргкомитета ОИ в Токио Сейко Хасимото, глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита. Кроме того, на Паралимпиаду в Пекин приедет глава Паралимпийского комитета Йоси".

Напомним, решение о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае приняли правительства США , Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии. При этом дипбойкот не коснется спортсменов, которые примут участие в Играх-2022.

В Европарламенте выступили с призывом к полному бойкоту зимних Игр в Пекине. Однако Франция отказалась участвовать в бойкоте.

Причиной подобных призывов стали массовые репрессии, приписываемые КНР , в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.