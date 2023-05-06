Міжнародна федерація гольфу допустила росіян та білорусів до змагань
Вони змагатимуться у нейтральному статусі.
Міжнародна федерація гольфу (IGF) допустила російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі, повідомляє офіційний сайт IGF, інформує
Повідомляється, що допуск на змагання не отримають спортсмени, які підтримують війну в Україні, і ті, хто має контракти з російськими чи білоруськими військовими структурами та органами безпеки.
Нагадаємо, 28 березня цього року МОК із низкою обмежень повернув росіян та білорусів у міжнародний спорт.
До турнірів було допущено індивідуальних атлетів, тоді як у командних видах спорту заборона залишається в силі.
Спортивні федерації матимуть змогу заявляти на свої змагання лише атлетів, які не були помічені в активній підтримці війни в Україні.
Ця ж умова стосується тренерів та персоналу. Заборонено участь усіх російських та білоруських військовослужбовців, а також членів армійських організацій.