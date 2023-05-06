Міжнародна федерація гольфу допустила росіян та білорусів до змагань

Вони змагатимуться у нейтральному статусі.

Міжнародна федерація гольфу (IGF) допустила російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі, повідомляє офіційний сайт IGF, інформує ZN.ua .

Окупанти зможуть брати участь у престижних турнірах © Фото из открытых источников

Повідомляється, що допуск на змагання не отримають спортсмени, які підтримують війну в Україні, і ті, хто має контракти з російськими чи білоруськими військовими структурами та органами безпеки.

Нагадаємо, 28 березня цього року МОК із низкою обмежень повернув росіян та білорусів у міжнародний спорт.

До турнірів було допущено індивідуальних атлетів, тоді як у командних видах спорту заборона залишається в силі.

Спортивні федерації матимуть змогу заявляти на свої змагання лише атлетів, які не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

Ця ж умова стосується тренерів та персоналу. Заборонено участь усіх російських та білоруських військовослужбовців, а також членів армійських організацій.