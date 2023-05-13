Міжнародна федерація важкої атлетики допустила росіян до змагань

Окупанти допущені до турнірів.

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) допустила російських та білоруських спортсменів до змагань у нейтральному статусі, інформує ZN.ua .

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"Після онлайн-засідання Виконавчої ради, сьогодні IWF вирішила схвалити та застосувати "Рекомендації МОК для міжнародних федерацій та організаторів міжнародних спортивних подій щодо участі спортсменів з російським чи білоруським паспортом у міжнародних змаганнях".

IWF хотіла б підкреслити, що це рішення, також рішуче підтримане Комісією спортсменів IWF, є найкращим можливим балансом між збереженням постійної позиції IWF щодо солідарності з Україною та необхідністю зберегти якомога більше можливостей для всіх індивідуальних нейтральних спортсменів займатися спортом незалежно від їхньої національності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 березня МОК із низкою обмежень повернув росіян та білорусів у міжнародний спорт.

До турнірів було допущено індивідуальних атлетів, тоді як у командних видах спорту заборона залишається в силі.

Спортивні федерації матимуть змогу заявляти на свої змагання лише атлетів, які не були помічені в активній підтримці війни в Україні. Ця ж умова стосується тренерів та персоналу. Заборонено участь усіх російських та білоруських військовослужбовців, а також членів армійських організацій.