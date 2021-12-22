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2021-12-22
"Милан" и "Интер" совместно представили проект нового стадиона "Сан-Сиро"
Открытие планируется на 2026 год.
Фото: inter.it
"Милан" и "Интер" представили проект нового стадиона, который построят на месте нынешнего "Сан-Сиро", сообщает sportarena.com со ссылкой на пресс-службу двух миланских клубов.
Проект дизайнерской студии Populous называется "Собор" и подразумевает преобразование местности в районе стадиона в 110 тысяч квадратных метров зеленой зоны и строительство нового подземного паркинга.
Фото: inter.it
В 2019 году оба миланских клуба заявили о намерении построить новый стадион за 650 млн евро на месте 80-тысячного "Сан-Сиро", построенного в 1925 году.
Ожидается, что новый стадион будет построен рядом с "Сан-Сиро", который позже частично снесут и превратят в арену меньших размеров после церемонии открытия зимней Олимпиады-2026.