"Милан" и "Интер" совместно представили проект нового стадиона "Сан-Сиро"

Открытие планируется на 2026 год.

Фото: inter.it

"Милан" и "Интер" представили проект нового стадиона, который построят на месте нынешнего "Сан-Сиро", сообщает sportarena.com со ссылкой на пресс-службу двух миланских клубов.

Проект дизайнерской студии Populous называется "Собор" и подразумевает преобразование местности в районе стадиона в 110 тысяч квадратных метров зеленой зоны и строительство нового подземного паркинга.

Фото: inter.it

В 2019 году оба миланских клуба заявили о намерении построить новый стадион за 650 млн евро на месте 80-тысячного "Сан-Сиро", построенного в 1925 году.

Ожидается, что новый стадион будет построен рядом с "Сан-Сиро", который позже частично снесут и превратят в арену меньших размеров после церемонии открытия зимней Олимпиады-2026.

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