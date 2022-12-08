Промоутери представили ефектний постер можливого бою Усик – Ф'юрі

Промоутери з Top Rank представили ефектний постер можливого бою між британцем ТайсономФ'юрі (33-0-1, 24 KO) та українцем Олександром Усиком (20-0, 13 KO).

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Український боксер уже володів цим титулом у тяжкому дивізіоні.

Очікується, що поєдинок відбудеться у першому кварталі 2023 року. При цьому сторони поки що не підписали контракт на бій, тому його не затверджено офіційно.

Нагадаємо, 3 грудня на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" у Лондоні чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі провів захист титулу проти Дерека Чісори, достроково перемігши свого суперника.

Усик в останньому поєдинку переміг Джошуа в реванші роздільним рішенням суддів і захистив свої титули. Також українець виборов вакантний пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring.