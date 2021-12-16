Промоутер Усика высказался о ситуации с отсутствием украинского флага в ринге после победы Ломаченко над Комми

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Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк прокомментировал ситуацию вокруг Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), после победы над Ричардом Комми (30- 4, 27 КО), вместо флага Украины, вышел в ринг с флагом родного города Белгород-Днестровского.

"Репутационный удар по Васе в Украине? У него здесь всегда были "за" и "против". Думаю, что это не сильно изменит отношение к нему. Любящие боксера будут продолжать его любить, а те, кто его ненавидят, ищут причины", - заявил Красюк в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL.

"Знаете, существует два типа сознания – сознание пчелы и сознание мухи. Пчела всегда летит на цветочек и питается пыльцой, а муха питается... чем-то другим. Но они все существуют в одной и той же реальности.

Осуждать Ломаченко? За что осуждать? Ну, вышел он с флагом родного города. Не знаю, есть ли смысл осуждать человека в такой ситуации. Я к этому очень нейтрально отношусь", - заметил промоутер.

Отметим, Владимир Кличко подверг критике Ломаченко за отсутствие на ринге флага Украины после боя против Комми.