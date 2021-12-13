ПСЖ - "Манчестер Юнайтед": состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Как в жизни: кому-то откровенно повезло, а кому-то – наоборот.

ПСЖ - "Манчестер Юнайтед": состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Фото: УЄФА

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команды были разбиты на две корзины: 8 команд, занявших первые места на групповом этапе Лиги чемпионов (сеянные) и столько же тех, которые заняли вторые места (несеянные).

Команды одной группы и одной страны не могли встретиться на этой стадии турнира.

В результате, в плей-офф жребий сформировал следующие пары:

"Бенфика" (Португалия) – "Реал" (Испания);

"Вильярреал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия);

"Атлетико" (Испания) – "Бавария" (Германия);

РБ "Зальцбург" (Австрия) – "Ливерпуль" (Англия);

"Интер" (Италия) – "Аякс" (Нидерланды);

"Спортинг" (Португалия) – "Ювентус" (Италия);

"Челси" (Англия) – "Лилль" (Франция);

ПСЖ (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия).

Первые матчи – 15-16 и 22-23 февраля (на полях несеянных команд).

Ответные матчи – 8-9 и 15-16 марта.

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