Четыре матча Лиги чемпионов пройдут без зрителей, а один – на нейтральном поле, - СМИ

Решение связано с увеличением числа случаев заражения коронавирусом.

Четыре матча Лиги чемпионов пройдут без зрителей, а один – на нейтральном поле, - СМИ
Фото: twitter.com/UEFA

Сразу четыре поединка итогового тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут за закрытыми дверями, сообщает Sky Sport Italia.

По инсайдерской информации, болельщики не смогут попасть на матчи "Аякс" – "Спортинг", "Лейпциг" – "Манчестер Сити", "Бавария" – "Барселона" и "Зальцбург" – "Севилья". Причем в двух последних парах команды, кроме "Баварии", оспаривают путевки в 1/8 финала, а в поединке в Лейпциге за право выйти в Лигу Европы будут бороться хозяева.

Такое решение связано с увеличением числа случаев заражения коронавирусом и обнаружением в Европе нового штамма COVID-19 омикрон.

Кроме того, матч "Манчестер Юнайтед" – "Янг Бойз" может быть перенесен на нейтральное поле. Причина та же – распространение вируса "омикрон".

Недавно Швейцария изменила правила для въезда в страну граждан из Великобритании, а это значит, что по возвращении из Манчестера игроки и персонал Ян Бойз будут вынуждены отправиться на 10-дневный карантин.

В УЕФА изучают обе ситуации. Окончательное решение как по месту проведения матча МЮ – "Янг Бойз", так и по некоторым поединкам за закрытыми дверями примут в ближайшие дни.

Следует отметить, что УЕФА пока не делал официальных заявлений по этому поводу.

Добавим, что шестой тур ЛЧ пройдет 6-7 декабря.

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