Четыре матча Лиги чемпионов пройдут без зрителей, а один – на нейтральном поле, - СМИ
Решение связано с увеличением числа случаев заражения коронавирусом.
Сразу четыре поединка итогового тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут за закрытыми дверями, сообщает Sky Sport Italia.
По инсайдерской информации, болельщики не смогут попасть на матчи "Аякс" – "Спортинг", "Лейпциг" – "Манчестер Сити", "Бавария" – "Барселона" и "Зальцбург" – "Севилья". Причем в двух последних парах команды, кроме "Баварии", оспаривают путевки в 1/8 финала, а в поединке в Лейпциге за право выйти в Лигу Европы будут бороться хозяева.
Такое решение связано с увеличением числа случаев заражения коронавирусом и обнаружением в Европе нового штамма COVID-19 омикрон.
Кроме того, матч "Манчестер Юнайтед" – "Янг Бойз" может быть перенесен на нейтральное поле. Причина та же – распространение вируса "омикрон".
Недавно Швейцария изменила правила для въезда в страну граждан из Великобритании, а это значит, что по возвращении из Манчестера игроки и персонал Ян Бойз будут вынуждены отправиться на 10-дневный карантин.
В УЕФА изучают обе ситуации. Окончательное решение как по месту проведения матча МЮ – "Янг Бойз", так и по некоторым поединкам за закрытыми дверями примут в ближайшие дни.
Следует отметить, что УЕФА пока не делал официальных заявлений по этому поводу.
Добавим, что шестой тур ЛЧ пройдет 6-7 декабря.