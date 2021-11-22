Еще одна легенда "Манчестера Юнайтед" изъявил желание возглавить команду

Стив Брюс может вернуться в АПЛ.

Еще одна легенда "Манчестера Юнайтед" изъявил желание возглавить команду
Стив Брюс
Фото: nufc.co.uk

Уволенный месяц назад бывший главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс предложил до конца сезона свои услуги "Манчестеру Юнайтед".

60-летний английский специалист уверен, что сможет стабилизировать обстановку в раздевалке, сообщает The Athletic.

Добавим, что Брюс с 1987 по 1996 год защищал цвета "МанЮнайтед", проведя на "Олд Траффорд" 309 поединков и отличившись 36 голами.

Стив выиграл с "красными дьяволами" 3 титула чемпионов Английской премьер-лиги, 3 Кубка Англии и Кубок Лиги, став первым английским капитаном XX века, выигравшим дубль.

Связка центральных защитников Брюс – Гарри Палистер считается наряду со связкой Рио Фердинанд – Немания Матич лучшим оборонительным дуэтом в истории "Манчестера Юнайтед".

Напомним, после увольнения Уле-Гуннара Сольскьяера командой будет временно руководить Майкл Каррик.

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