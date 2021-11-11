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2021-11-11
"Киев-Баскет" проиграл "Хапоэлю" и потерял лидерство в своей группе Кубка Европы ФИБА
Встреча состоялась в Киеве.
Фото: БК "Киев-Баскет"
В рамках пятого тура Кубка Европы ФИБА "Киев-Баскет" принимал израильский "Хапоэль Эйлат" и уступил – 62:71 (14:16, 11:12, 22:20, 15:23).
Это поражение стало вторым для киевского клуба в этом турнире, и он в группе В пропустил вперед вчерашних соперников – у обоих клубов по 8 очков, но по разнице мячей "Хапоэль" захватил лидерство.
Следует отметить, что борьба в квартете напряжена. Польский "Трефл Сопот" и "Рыльский спортист" набрали по 7 очков.
Следующий поединок "Киев-Баскет" сыграет с болгарским клубом. Встреча состоится 17 ноября в Киеве. Начало поединка в 19.00.