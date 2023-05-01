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2023-05-01
Український гімнаст Ковтун виграв три золота Кубка світу
Загалом українці здобули п'ять медалей.
Українець Ілля Ковтун завоював чотири медалі на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в єгипетському Каїрі – три золота та одну бронзу, інформує
© НОК України
Напередодні українець переміг у фіналі вільних вправ та став бронзовим призером на коні.
У заключний день змагань Ковтун зайняв перші місця на перекладині та на паралельних брусах.
Крім того, срібну медаль в опорному стрибку виборов ще один українець Назар Чепурний. Таким чином, на етапі Кубка світу збірна України виграла п'ять медалей.
Данило Слесь, ZN.ua