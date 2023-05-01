Український гімнаст Ковтун виграв три золота Кубка світу

Загалом українці здобули п'ять медалей.

Українець Ілля Ковтун завоював чотири медалі на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в єгипетському Каїрі – три золота та одну бронзу, інформує ZN.ua.

Український гімнаст Ковтун виграв три золота Кубка світу
© НОК України

Напередодні українець переміг у фіналі вільних вправ та став бронзовим призером на коні.

У заключний день змагань Ковтун зайняв перші місця на перекладині та на паралельних брусах.

Крім того, срібну медаль в опорному стрибку виборов ще один українець Назар Чепурний. Таким чином, на етапі Кубка світу збірна України виграла п'ять медалей.


Данило Слесь, ZN.ua





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