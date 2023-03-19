Україна увійшла до топ-3 збірних першого в історії етапі Кубка світу з артистичного плавання

Українки вибороли чотири медалі.

Україна увійшла до топ-3 збірних першого в історії етапі Кубка світу з артистичного плавання
Збірна України стала однією з найкращих команд турніру
© fina.org

Збірна України завершила виступ на першому в історії етапі Кубка світу з артистичного плавання на третьому місці медального заліку.

Українки вибороли чотири медалі на змаганнях у канадському Маркемі.

У технічному соло перемогу здобула Марта Фєдіна – її золота медаль стала першою в історії турніру. Сестри Владислава та Марина Алексієви виграли два срібла у змаганнях технічних дуетів та у довільній програмі.

Також збірна України виграла золото в акробатичній програмі. Команду представляли сестри Алексієви, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

Україна посіла третє місце у медальному заліку турніру. Першою стала Японія (3 золота, 2 срібла, 1 бронза), а друге місце посіла Іспанія (2 золота, 3 срібла, 2 бронзи).


Данило Слесь, ZN.ua





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