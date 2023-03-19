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2023-03-19
Жіноча збірна України з фехтування вперше з 2019 року виграла командну медаль Кубка світу
Українки успішно виступили у Бельгії.
Україна виграла бронзу на Кубку світу© nffu.org.ua
Жіноча збірна України здобула командну медаль на етапі Кубка світу з фехтування в Бельгії,
Українську команду представляли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Валерія Гнідашева.
Україна стартувала з перемоги над Туреччиною (45:38), після чого здобула перемогу над срібним призером Олімпіади-2020 Францією з рахунком 45:44.
У чвертьфіналі українки перемогли Німеччину (45:42), а у півфіналі програли Італії (43:45). У поєдинку за бронзу збірна України зустрічалася з чинним чемпіоном світу Угорщиною та перемогла з рахунком 45:41.
Це перша медаль для українських шаблісток у командному турнірі Кубка світу з 2019 року.
Данило Слесь, ZN.ua