Жіноча збірна України з фехтування вперше з 2019 року виграла командну медаль Кубка світу

Жіноча збірна України здобула командну медаль на етапі Кубка світу з фехтування в Бельгії, передає Tribuna.com.

Українську команду представляли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Валерія Гнідашева.

Україна стартувала з перемоги над Туреччиною (45:38), після чого здобула перемогу над срібним призером Олімпіади-2020 Францією з рахунком 45:44.

У чвертьфіналі українки перемогли Німеччину (45:42), а у півфіналі програли Італії (43:45). У поєдинку за бронзу збірна України зустрічалася з чинним чемпіоном світу Угорщиною та перемогла з рахунком 45:41.

Це перша медаль для українських шаблісток у командному турнірі Кубка світу з 2019 року.