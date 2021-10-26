Болельщики "Баварии" хотят сорвать 10-миллионное спонсорское соглашение клуба

Болельщики "Баварии" выступают против спонсорского соглашения клуба с Qatar Airways, сообщает Kicker.

Фанаты хотят добиться отмены соглашения о сотрудничестве с катарской авиакомпанией, которое начало действовать в 2018 году.

Этот протест основывается на том, что Катар, который в следующем году проведет ЧМ-2022, был обвинен в массовых нарушениях прав человека во время подготовки к турниру.

"В Катаре зафиксирован высокий уровень коррупции в спорте. Работая с компанией, представляющей такое государство, Бавария активно помогает отвлечь внимание от недовольства местного населения и распространить современный космополитический образ страны", - говорит заявление одного из членов клуба Майкла Отта.

По контракту "Бавария" получает 10 млн евро в год. Стороны заключили соглашение на пять лет. Следует отметить, что согласно уставу, для вступления в силу поправок за них должны проголосовать 75% присутствующих членов.